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        Van'da Sağlık Çalışanları Anaokulu hizmete açıldı

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan Sağlık Çalışanları Anaokulu hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:05
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        Van'da Sağlık Çalışanları Anaokulu hizmete açıldı
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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan Sağlık Çalışanları Anaokulu hizmete açıldı.

        Van Valiliğince 4 bin metrekarelik alana inşa edilen 8 derslikli okulda 8 öğretmen görev alıyor.

        Hastane Başhekimi Dr. Remzi Sarıkaya, 167 öğrencinin okulda eğitim alamaya başladığını söyledi.

        Sarıkaya, "İlimizde uzun süre hizmet eden sağlık çalışanlarının sosyal imkanlarını artırmak amacıyla bir okul projesi geliştirdik. Projeyi Valiliğe sunduk. Gelinen noktada projemiz hayata geçti. Çalışanlarımız hastanenin bahçesinde bulunan okula çocuklarını bırakıyor. Mesaileri bittikten sonra çocuklarını alıp eve gitme imkanı elde ediyor. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Veli Meryem Belin de projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuğuma daha önce babaannesi bakıyordu. Burada deneyimli öğretmenler sayesinde hem el becerileri gelişiyor hem de daha özgüvenli olmaya başladı. Bu durumdan çok memnunum. Kafam daha rahat. İşime odaklanabiliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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