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        Van'da 6 yaşındaki kız çocuğu doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı

        Van'da yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz, düzenlenen kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:06
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        Van'da 6 yaşındaki kız çocuğu doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı
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        Van'da yaşayan 6 yaşındaki Zümra Namaz, düzenlenen kermeste sattığı doğum günü pastasının gelirini Filistin'e bağışladı.

        Van Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda "Siyonizme karşı insanlık nöbeti" kermesi düzenlendi.

        Kermeste, Filistin temalı ürünler, kırtasiye ürünleri ve çeşitli yemekler satışa sunuldu.

        Ailesiyle kermese gelen Zümra Namaz, doğum günü için hazırlanan pastayı satışa sunarak gelirini Filistin'e bağışladı.

        Platform üyesi Hayati Beyde, yaptığı açıklamada, Zümra'nın anlamlı bir davranış sergilediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Minik Zümra, doğum gününü kutlamak yerine, pastasını bize getirerek Filistinli kardeşleriyle paylaşmak istediğini söyledi. 'Ben bu pastadan nasıl yerim, Gazze'de çocuklar açken nasıl doğum günümü kutlarım' dedi. Hepimizi duygulandırdı. Bu pastayı satıp gelirini Filistinli ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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