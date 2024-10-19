Van'da trafik kazasında ölen baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi

Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi mevkisinde, dün akşam, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 YY 200 plakalı kamyonet, köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçerek 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araç ve 36 AAE 274 plakalı minibüsle çarpışmıştı. Kazada İsmail ve oğlu Mert Gönül hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.

Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları, kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi'nde 3 aracın karıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede müdahaleye kurtarılamayan İsmail ve oğlu Mert Gönül'ün cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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