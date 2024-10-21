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        Van'da yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kapasitesi artırıldı

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kapasitesi artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:24
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        Van'da yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kapasitesi artırıldı
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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kapasitesi artırıldı.

        Sağlık Bakanlığı tarafından 2018'de "Bebek Dostu Hastane" unvanı verilen hastanenin kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar sürüyor.

        Bu çalışmalar kapsamında hastane bünyesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kuvöz sayısı 64'ten 105'e çıkarıldı.

        Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, bölge illerinin sevk merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Göreve geldiklerinden bu yana kuvöz sayısını kademeli olarak artırdıklarını belirten Sarıkaya, "Van, doğurganlık oranlarının yüksek olduğu bir bölge. Bu nedenle yenidoğan bebek sayımız da oldukça fazla. Şu anda hem kendi hastanemizin hem de bölgenin yenidoğan sevk merkeziyiz. Neredeyse tüm sevkleri karşılayabilecek duruma geldik. Dışarıya sevk oranlarımız da oldukça düşük seviyelerde. Yakın zamanda 'bebek dostu yenidoğan yoğun bakım' unvanını da aldık." dedi.

        Uzman doktor Mahmut Çelik de yeni açılan alanların bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu bildirerek, desteklerinden dolayı hastane yönetimine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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