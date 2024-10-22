Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van depreminde kaybettikleri akrabalarının acısını unutamıyorlar

        NECMETTİN KARACA - Van'da 13 yıl önce meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği 7,2 büyüklüğündeki depremin acısı unutulmuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van depreminde kaybettikleri akrabalarının acısını unutamıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        NECMETTİN KARACA - Van'da 13 yıl önce meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği 7,2 büyüklüğündeki depremin acısı unutulmuyor.

        Merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 23 Ekim 2011'deki depremin büyük yaralar açtığı Van'da vatandaşlar, afette kaybettikleri yakınlarını hüzünle anıyor.

        604 kişinin yaşamını yitirdiği 7,2 büyüklüğündeki depremin en çok yıkıma yol açtığı Erciş ilçesinde yaşayan Yahya İzgi de depremde babası, ağabeyi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 28 akrabasını kaybetmenin acısını unutamıyor.

        Enkazdan 3 saat sonra kurtarılan eniştesi İzzet Batmaz ile Seyyid Muhammet Mezarlığındaki yakınlarının kabrini ziyaret eden İzgi, AA muhabirine, 13 yıl önce çok büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

        Deprem sırasında evde olmadığını anlatan Batmaz, "Eve bir saat uzaklıktaydım. O an yollar kapalıydı ben de bir saatlik yolu koşarak eve ulaştım. Geldiğimde apartman yıkılmıştı. O anda sanki dünya başıma yıkıldı. Çok büyük bir acıydı. Kimseye ulaşamıyorduk. Birçok yakınımı kaybettim. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Aradan yıllar geçmesine rağmen acımız halen tazeliğini koruyor. Devletimiz şefkat eliyle bizlere sarıldı, bizleri ev sahibi yaptı. Allah devlet büyüklerimizden, herkesten razı olsun. Bütün imkanları bizim için seferber ettiler. Ancak acımız o kadar büyük ki unutmak imkansız." diye konuştu.

        - "Kısa sürede konutlarımız yapıldı"

        Enkazdan 3 saat sonra çıkarılan radyocu İzzet Batmaz ise bulundukları binanın canlı yayındayken yıkıldığını belirtti.

        Yıkıntıların altından çıkarıldıktan sonra ailesinin bulunduğu binaya gittiğini dile getiren Batmaz, şunları kaydetti:

        "Kayınpederim, kayınvalidem, kayınbiraderim ve çocuklarını enkazdan çıkardık. O anda onların cansız bedenleriyle karşılaştık. 28 akrabamızı kaybettik. Aslında deprem bizi öldürmedi, binalar öldürdü. Sağlıksız binaların oluşu nedeniyle insanlar enkaz altında kaldı. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Mahşer günü gibiydi. Yollar kapalıydı, hiçbir yere ulaşamıyorduk. Ülkenin her tarafındaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, bizim için seferber oldular. Her türlü yardımı yaptılar. Akabinde o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kısa sürede Erciş'e geldi, yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti. Öyle de oldu kış mevsimi olmasına rağmen kısa sürede konutlarımız yapıldı. İnsanlar güvenli konutlarında oturmaya başladılar."

        - "Devletimizin bütün kurumları seferber oldu"

        Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Depremden kısa süre sonra devletin tüm kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmak için seferber oldu. İnsanlık vazifesini yerine getirdiler, duyarlılıklarını gösterdiler. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden o zaman Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın emir ve talimatları doğrultusunda binlerce konut hak sahiplerine teslim edildi. Van depreminin yanı sıra 6 Şubat depreminde de devletimiz tüm imkanlarını vatandaşları için seferber etti. 2011 depreminde de bunu Van ölçeğinde hep beraber gördük."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!

        Benzer Haberler

        Van depreminden etkilenen besicilerin yaraları devlet eliyle sarıldı
        Van depreminden etkilenen besicilerin yaraları devlet eliyle sarıldı
        Van'da yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kapasitesi artırıldı
        Van'da yenidoğan yoğun bakım ünitesinin kapasitesi artırıldı
        Van'da kara hazırlıksız yakalanan besiciler zor anlar yaşadı
        Van'da kara hazırlıksız yakalanan besiciler zor anlar yaşadı
        Van'da Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu
        Van'da Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu
        Van'da tırın dorsesindeki saman balyalarının arasına gizlenen 36 düzensiz g...
        Van'da tırın dorsesindeki saman balyalarının arasına gizlenen 36 düzensiz g...
        Aileleri ikna edilip futbola kazandırılan kadınlardan kurulu Vangücü, başar...
        Aileleri ikna edilip futbola kazandırılan kadınlardan kurulu Vangücü, başar...