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        Van depreminde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı

        Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:39
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        Van depreminde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı
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        Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

        Merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 13. yılında, Erciş ilçesinde anma programı düzenlendi.

        Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Programa katılan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Zafer Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Kaymakam Karaloğlu, 13 yıl önce meydana gelen depremde yaşamını yitirenleri anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Depremlerin doğal afetler olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

        "Depremlere hazırlıklı olmak için devletimizin yönetmenlikleri ve kanunlar nezdinde gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Depremin 13. yılı dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Geride kalan yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. 2011'deki depremde büyük bir birlik ve beraberlik mesajı verdik. 24 saat geçmeden tüm illerimiz ve ilçeler, Erciş'e, Van'ımıza destek olmak için seferber oldular. 6 Şubat depremlerinde de bunu gördük. Biz kadim bir milletiz. Her zaman acısı olan insanların yanındayız. Katil İsrail'in Filistin'de yaptığı zulüme karşı hepimiz biliyoruz ki Türkiye'den başka hiçbir devlet yüksek sesle konuşmuyor."

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