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        Van'da öğretmen ve öğrencilerden serebral palsili kız kardeşlerin ameliyatı için kampanya

        Van'ın İpekyolu ilçesinde, serebral palsi (beyin felci) hastası Elif Eylül ve kardeşi Gülperi Gültekin'in ameliyatı için öğretmen ve öğrencilerin başlattığı yardım kampanyası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:09
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        Van'da öğretmen ve öğrencilerden serebral palsili kız kardeşlerin ameliyatı için kampanya
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde, serebral palsi (beyin felci) hastası Elif Eylül ve kardeşi Gülperi Gültekin'in ameliyatı için öğretmen ve öğrencilerin başlattığı yardım kampanyası sürüyor.

        Buzhane Mahallesi'nde yaşayan Şahin ve Zeynep Gültekin'in çocuklarından 17 yaşındaki Elif Eylül ile 15 yaşındaki kardeşi Gülperi Gültekin serebral palsili olarak dünyaya geldi.

        Kızlarının iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber eden fakat olumlu sonuç alamayan aile, hasta kardeşlerin Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ameliyat olabileceğini öğrendi.

        Aileye destek olmak amacıyla İpekyolu Van Anadolu Lisesi Müdürü Dilaver Dindar, kimya öğretmeni Ozan Sağır ve rehberlik öğretmeni İrem Miray Balcı tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

        Bu kapsamda öğretmen, öğrenci ve idarecilerin hayırseverlerin de desteğiyle topladığı yardımla, ilk etapta Elif Eylül'ün ameliyatı yaptırıldı.

        Öğretmen ve öğrenciler şimdi de hem Elif Eylül'ün ikinci ameliyatı hem de kardeşi Gülperi'nin ameliyatı için kampanyayı sürdürüyor.

        Baba Şahin Gültekin, kızlarının iyileşmesi için birçok hastane gezdiklerini fakat olumlu sonuç alamadıklarını söyledi.

        Kızlarının okuduğu okulda yardım seferberliği başlatıldığını dile getiren Gültekin, "Okul sayesinde kızımı Denizli'ye götürdüm. İlk ameliyatını oldu. İki kızımın tekrar ameliyat olması gerekiyor. Bu anlamda herkesten yardım bekliyoruz. Öğretmenlerimiz eve gelerek kızlarıma eğitim veriyorlar. Hepsi de kızlarım için seferber oldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.

        Okul Müdürü Dindar da ailede 2 kardeşin serebral palsi hastası olmasının çok zor olduğunu belirterek, "Evde eğitim görüyorlar. Bu eğitimler sırasında durumu fark ettik. Öğretmen ve öğrencilerimizle kampanya başlattık. Çocuklarımız harçlıklarını biriktirdi, öğretmen arkadaşlarımız imkanları ölçüsünde yardım etti. Dönüşler güzel oldu. Bir kızımız ilk ameliyatını oldu. 25 Kasım'da iki kızımız da ameliyat olacak. İnşallah o tarihe kadar gerekli parayı toplarız." diye konuştu.

        Kampanyaya öncülük eden kimya öğretmeni Sağır da "Bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattık. Elif Eylül ilk ameliyatını oldu. Şimdi sırada ikinci ameliyatı ve kardeşinin ameliyatı var. Öğrenciler harçlıklarını biriktirdi ve Elif Eylül'e teslim etti. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Herkesi kampanyaya destek vermeye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        İyileşip okula gitmek istediğini dile getiren Elif Eylül de ameliyatı için kampanya başlatan öğretmen ve arkadaşlarına teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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