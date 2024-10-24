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        Van'da motosikletin vinç aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü

        Van'ın İpekyolu ilçesinde motosikletin sepetli vinç aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:26
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        Van'da motosikletin vinç aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde motosikletin sepetli vinç aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Halilağa Mahallesi'ndeki alt geçitte sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet, sepetli vinç aracına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Kazada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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