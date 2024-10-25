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        Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:10
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        Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Erciş-Van kara yolunun Sahil Yolu Kavşağı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 07 ALZ 619 plakalı minibüs ile 65 ABA 816 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki araçta yaralanan 8 kişi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerden biri hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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