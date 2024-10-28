Van'da farklı suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 98 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklandı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 98 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 21-27 Ekim arasında 71 bin 219 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı, 69 bin 824 araç kontrol edildi.
Çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.