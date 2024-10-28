Muş'ta yolcu treninin beton pompasına çarpması sonucu 1 makinist öldü, 2 makinist yaralandı

Muş'ta yolcu treninin ray kenarında çalışma yapan beton pompasına çarpması sonucu bir makinist hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı.

Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, Muş'a bağlı Bağlar Mahallesi yakınlarında ray kenarındaki su arkına beton döken aracın aparatına (Beton pompası) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi.

Kazada makinist kabinindeki Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı.

"Tatvan-Elazığ bölgesel tren seferini yapan trenin, demiryollarına ait işi yapan aracın beton atma aparatına çarpması sonucu makinistlerin bulunduğu kısmın ana gövdeden ayrılması suretiyle ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Maalesef makinistlerden biri bu çarpma neticesinde hayatını kaybetti. Birinin hayati tehlikesi mevcut, diğeri de nispeten daha iyi durumda. Şu an Muş Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Olayın nasıl gerçekleştiğine ve buradaki diğer konularla alakalı adli tahkikat başlatıldı."