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        Muş'ta yolcu treninin beton pompasına çarpması sonucu 1 makinist öldü, 2 makinist yaralandı

        Muş'ta yolcu treninin ray kenarında çalışma yapan beton pompasına çarpması sonucu bir makinist hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:00
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        Muş'ta yolcu treninin beton pompasına çarpması sonucu 1 makinist öldü, 2 makinist yaralandı
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        Muş'ta yolcu treninin ray kenarında çalışma yapan beton pompasına çarpması sonucu bir makinist hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı.

        Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, Muş'a bağlı Bağlar Mahallesi yakınlarında ray kenarındaki su arkına beton döken aracın aparatına (Beton pompası) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi.

        Kazada makinist kabinindeki Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 makinist de yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi, yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Muş Valisi Avni Çakır, gazetecilere, saat 12.20 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde kazanın meydana geldiğini söyledi.

        Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Tatvan-Elazığ bölgesel tren seferini yapan trenin, demiryollarına ait işi yapan aracın beton atma aparatına çarpması sonucu makinistlerin bulunduğu kısmın ana gövdeden ayrılması suretiyle ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Maalesef makinistlerden biri bu çarpma neticesinde hayatını kaybetti. Birinin hayati tehlikesi mevcut, diğeri de nispeten daha iyi durumda. Şu an Muş Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Olayın nasıl gerçekleştiğine ve buradaki diğer konularla alakalı adli tahkikat başlatıldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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