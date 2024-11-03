Van'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

G.D'nin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede yönlendirme personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı Emrah Budak da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan Aydın Tokay, dün sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada husumetlisi olduğu G.D'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Budak'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualarla mahalle mezarlığına defnedildi.

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