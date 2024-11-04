Van'da kaçakçılık operasyonlarında 382 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, 580 gram külçe altın, 55 cep telefonu, 51 bin 352 paket sigara, 55 elektronik sigara, 30 puro, 2 bin 51 litre akaryakıt, 10 litre alkol, 113 kilogram çay ve 6 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 345 operasyon düzenlendi.

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