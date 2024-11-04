Van'da terör soruşturmaları kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.
Van'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 27 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 8 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
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