Van'daki Gürpınar Ovası sonbahar renklerine büründü

Bitki örtüsünün yanı sıra meyve ağaçlarının da sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, fotoğraf tutkunlarını ya da doğada zaman geçirmek isteyenleri ovaya çekiyor.

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