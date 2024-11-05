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        Van'daki Gürpınar Ovası sonbahar renklerine büründü

        Van'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Gürpınar Ovası'na sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim olmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:14 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:25
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        Van'daki Gürpınar Ovası sonbahar renklerine büründü
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        Van'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Gürpınar Ovası'na sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim olmaya başladı.

        Bitki örtüsünün yanı sıra meyve ağaçlarının da sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, fotoğraf tutkunlarını ya da doğada zaman geçirmek isteyenleri ovaya çekiyor.

        Sonbahar renklerine bürünen ovada otlatılan sürüler, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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