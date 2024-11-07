Van'da "Urartu ambarı"nda çivi yazılı 42 pithos bulundu

MESUT VAROL - Van'ın İpekyolu ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki kale kalıntısında yapılan arkeolojik kazılarda, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edildiği çivi yazılı pithoslar (küp) gün yüzüne çıkarıldı.

Erek Dağı eteklerinde bulunan Kevenli Mahallesi'nde Urartuların önemli yerleşim yerleri arasında gösterilen kale kalıntısında bu yıl kazı çalışması başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında Iğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç'ın bilimsel danışmanlığında yapılan kazı, ilk etapta kale kalıntısının güneydoğu kısmında yoğunlaştırıldı.

Arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan 10 kişilik uzman ekiple yapılan kazılarda, Urartular dönemine ait ambar olarak kullanıldığı değerlendirilen alanda 42 pithos bulundu. Üzerlerine yazılan çivi yazısıyla ölçeklendirilen pithosların, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edilmesi amacıyla kullanıldığı belirlendi. - "Önemli bir mekanı gün yüzüne çıkardık" Doç. Dr. Kuvanç, AA muhabirine, Van'a hakim tepeye inşa edilen kale kalıntısının bulunduğu bölgede ilk kez kazı çalışmalarına başlandığını söyledi.

Kazılarda Urartu arkeolojisine ilişkin önemli buluntuların çıktığını anlatan Kuvanç, "Burası Urartu araştırmalarının yapıldığı yerlerden biri. Sıklıkla ziyaret ettiğimiz bir yer. Yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz veriler, buranın güçlü bir Urartu projesi olduğu bilgisini sunuyor. Bu yıl yaptığımız 10 günlük kazı sonucunda önemli bir mekanı gün yüzüne çıkardık. Bu mekanda 42 pithos dediğimiz depo kaplarını ortaya çıkardık. Urartu mekanlarında buna benzer depo alanları söz konusu fakat Van'a ve ovaya hakim noktada ilk kez bu denli büyük ölçekli bir depo mekanı bulduk." diye konuştu.