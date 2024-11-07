Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Urartu ambarı"nda çivi yazılı 42 pithos bulundu

        MESUT VAROL - Van'ın İpekyolu ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki kale kalıntısında yapılan arkeolojik kazılarda, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edildiği çivi yazılı pithoslar (küp) gün yüzüne çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Urartu ambarı"nda çivi yazılı 42 pithos bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESUT VAROL - Van'ın İpekyolu ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki kale kalıntısında yapılan arkeolojik kazılarda, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edildiği çivi yazılı pithoslar (küp) gün yüzüne çıkarıldı.

        Erek Dağı eteklerinde bulunan Kevenli Mahallesi'nde Urartuların önemli yerleşim yerleri arasında gösterilen kale kalıntısında bu yıl kazı çalışması başlatıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında Iğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç'ın bilimsel danışmanlığında yapılan kazı, ilk etapta kale kalıntısının güneydoğu kısmında yoğunlaştırıldı.

        Arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan 10 kişilik uzman ekiple yapılan kazılarda, Urartular dönemine ait ambar olarak kullanıldığı değerlendirilen alanda 42 pithos bulundu.

        Üzerlerine yazılan çivi yazısıyla ölçeklendirilen pithosların, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edilmesi amacıyla kullanıldığı belirlendi.

        - "Önemli bir mekanı gün yüzüne çıkardık"

        Doç. Dr. Kuvanç, AA muhabirine, Van'a hakim tepeye inşa edilen kale kalıntısının bulunduğu bölgede ilk kez kazı çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Kazılarda Urartu arkeolojisine ilişkin önemli buluntuların çıktığını anlatan Kuvanç, "Burası Urartu araştırmalarının yapıldığı yerlerden biri. Sıklıkla ziyaret ettiğimiz bir yer. Yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz veriler, buranın güçlü bir Urartu projesi olduğu bilgisini sunuyor. Bu yıl yaptığımız 10 günlük kazı sonucunda önemli bir mekanı gün yüzüne çıkardık. Bu mekanda 42 pithos dediğimiz depo kaplarını ortaya çıkardık. Urartu mekanlarında buna benzer depo alanları söz konusu fakat Van'a ve ovaya hakim noktada ilk kez bu denli büyük ölçekli bir depo mekanı bulduk." diye konuştu.

        - "Özellikle susam yağı ve şarapların muhafaza edildiği anlaşılıyor"

        Bölgedeki yazıtlarda kalenin Urartu Kralı Menua tarafından inşa edildiğini belirlediklerini bildiren Kuvanç, şunları kaydetti:

        "Urartular tarım toplumuydu. Elde edilen tarımsal ürünlerin depolanması söz konusu. Bu pithoslarda çivi yazıları ve farklı işaret grupları var. Bu işaretler, saklanan ürünler hakkında bilgi de veriyor. Özellikle susam yağı ve şarapların muhafaza edildiği anlaşılıyor. Yine çivi yazılarında pithosların ölçü birimleri konusunda bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerle depo alanında ne kadar ürünün muhafaza edildiğini öğrenebiliyoruz. Van Ovası'ndaki tarımsal ürünlerin depolandığı büyük bir merkez oluğunu söyleyebiliriz. Bu yıl sınırlı bir alanda çalışıyoruz. Gelecek yıl kalenin diğer mimari mekanlarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        2024 en sıcak yıl oldu!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik

        Benzer Haberler

        Böbreğindeki 4 santimetrelik kitleden 4 saatlik ameliyatla kurtuldu
        Böbreğindeki 4 santimetrelik kitleden 4 saatlik ameliyatla kurtuldu
        Türkiye-İran sınırında güvenlik duvarının yüzde 70'i tamamlandı
        Türkiye-İran sınırında güvenlik duvarının yüzde 70'i tamamlandı
        Van-İran sınırı üst düzey önlemlerle korunuyor
        Van-İran sınırı üst düzey önlemlerle korunuyor
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 3 gün süreyle yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 3 gün süreyle yasaklandı
        Van'daki tarihi İzzeddin Şir Camii ve Medresesi restore ediliyor
        Van'daki tarihi İzzeddin Şir Camii ve Medresesi restore ediliyor
        Van'daki Gürpınar Ovası sonbahar renklerine büründü
        Van'daki Gürpınar Ovası sonbahar renklerine büründü