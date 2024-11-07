Van'da dans topluluğu üyeleri, lösemili çocuklar için etkinlik düzenledi

Van'da bir araya gelen dans topluluğu üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki hematoloji bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret eden topluluk üyeleri, müzik eşliğinde çocuklarla oyunlar oynadı, eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Serhat Çınar, AA muhabirine, çocukları mutlu etmek ve özel olduklarını hissettirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Her zaman çocukların yanında olacaklarını ifade eden Çınar, şöyle konuştu: "Dansçılarımız, sağlıkçı ve eğitimci olmak üzere her meslek grubundan oluşuyor. Lösemili çocukları mutlu etmek adına etkinlik yaptık. Bugünün sağlıklı bireyleri, yarının sağlıklı gelecekleri için yola çıktık. Umarım yaptığımız etkinliğin çocuklarımız üzerinde olumlu etkisi olur. Birlikte dans ettik, onların mutlu olmaları için çeşitli hediyeler verdik. Ailelerle tanıştık, kendilerine yalnız olmadıklarını anlattık."