Büyük Önder Atatürk Gürpınar'da törenle anıldı

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

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