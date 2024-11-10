Büyük Önder Atatürk, Hakkari'nin ilçelerinde törenlerle anıldı

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlığın konferans salonunda devam eden programda, şiirler okundu, sinevizyon gösterimi ile gösteriler sunuldu.

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