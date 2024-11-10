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        Büyük Önder Atatürk, Hakkari'nin ilçelerinde törenlerle anıldı

        Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:42
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        Büyük Önder Atatürk, Hakkari'nin ilçelerinde törenlerle anıldı
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        Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

        Çukurca ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlığın konferans salonunda devam eden programda, şiirler okundu, sinevizyon gösterimi ile gösteriler sunuldu.

        Programa, Kaymakam Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyük Köroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Yüksekova

        Yüksekova ilçesinde Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Gençlik Merkezi'nde devam edilen programda, slayt gösterimi sunuldu, öğrenciler tarafından şiirler okundu, türküler seslendirildi.

        Programa, Kaymakam Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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