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        Van merkezli 4 ildeki "medyum" operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Van merkezli 4 ilde düzenlenen "medyum" operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:22
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        Van merkezli 4 ildeki "medyum" operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Van merkezli 4 ilde düzenlenen "medyum" operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformları aracılığıyla medyum sayfaları yayımlayan, daha fazla mağdura ulaşmak için reklam verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yürütülen çalışmada, sosyal medya üzerinden kendileriyle iletişime geçen mağdurları "büyü, aşık etme, kendine bağlama, soğutma, uzaklaştırma, geri döndürme, dil bağlama" gibi vaatlerle ikna ederek haksız kazanç elde eden ve örgütlü şekilde suç işleyen zanlıların banka hesap hareketlerinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 40 milyon liralık para trafiğinin gerçekleştiği tespit edildi.

        Bunun üzerine, alınan şikayetçi beyanları, temin edilen bilgi ve belgeler ile uygulanan tedbirler neticesinde belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 5 Kasım'da Van, Elazığ, Yalova ve İstanbul'da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        "Medyum" adı verilen operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında 15 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından 8 Kasım'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 13'ü hakimliğe sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 21 cep telefonu, 15 sim kart, 7 dizüstü bilgisayar, 4 flaş bellek, 3 fişek, ruhsatsız tabanca, hard disk ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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