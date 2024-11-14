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        AK Parti Çatak 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:59 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:11
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        AK Parti Çatak 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        Van'ın Çatak ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonunda yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        AK Parti Çatak İlçe Başkanlığı'na seçilen Fazıl Babur, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin başarısı için çaba göstereceklerini söyledi.

        Partilerine gönül veren insanları bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Babur, "Sizlerin desteği gücümüze güç katıyor. İnşallah ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Sizler ile beraber omuz omuza çalışarak Çatak'ı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. AK Parti, Çatak'ta daha da güçlenerek yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Kongreye, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MKYK üyesi Ömer Arvas, il koordinatörü Hacı Özkan, MDK Üyesi Zahir Soğanda, eski milletvekillileri Osman Nuri Gülaçar ve Abdullahat Arvas, muhtarlar ve partililer katıldı.

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