Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da gençlerle buluştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim için en önemli konulardan biri de dijital bağımlılık, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklarla mücadele. O yüzden ailelere sesleniyorum, çocuklarınızı tesislere getirin, zihinleri açık olsun ve bu ülkeye hizmet etsinler." dedi

Van'daki programları kapsamında Edremit ilçesinde buz pateni salonu inşaat alanında incelemelerde bulunan Bak, Nur Tatar Spor Salonu'nda da sporcularla bir araya geldi.

Gençlerin voleybol antrenmanını izleyen, onlarla fotoğraf çektiren Bak, daha sonra Uygulama Oteli konferans salonunda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Ortaokul Kitap Kurdu Lansmanı" ve "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, kitabın her zaman iyi şeyler öğreten bir dost olduğunu söyledi.

Kitapların ve kütüphanelerin önemine değinen Bak, "Şunu unutmayın gençler, en önemli şeylerden biri aklınızı kimseye teslim etmeyin. Bu yatırımları gençlerimiz için yapmamızın en büyük sebebi ülkemizde terörü istemiyoruz. Gençlerimizin, terörün pençesine gitmesini istemiyoruz. Gençlerimizin okumasını, bu ülkeye hizmet etmesini, çalışmasını, eserler üretmesini istiyoruz. Ülkemizin bu değerlerinin ülke için çalışmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Bu ülkede milli teknoloji hamlesi var" TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olduğunu ifade eden Bak, vakfın ortaokullar için hayata geçirdiği projeyi desteklediklerini dile getirdi. Proje ile geçen yıl yaklaşık 135 bin kişiye ulaşıldığını anlatan Bak, şunları kaydetti: "Bu sene hedef 300 bin. Sizler okudukça, keşfettikçe, TEKNOFEST'lere katıldıkça, robot yaptıkça, çalıştıkça hiç kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek, terörü kullanamayacak. O yüzden sizler, bizim ve bu ülkenin geleceğisiniz. Bu nedenle kitap gibi güzel dosttan ayrılmayacağız. Bu ülkede milli teknoloji hamlesi var. Robot, yazılım yapan çocuklarımız var. Özgüvenimiz var. Cumhurbaşkanımızın en çok önem verdiği şeylerden biri özgüven."

- "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" Gençlere güvendiklerini belirten Bak, "Bizler çılgın Türkleriz, bekleyin, bu gençler geliyor. Okuyarak geliyor. Bu nedenle yapılan her yatırım sizlere helal olsun. Bizim için en önemli konulardan biri de dijital bağımlılık, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklarla mücadele. O yüzden ailelere sesleniyorum, çocuklarınızı tesislere getirin, zihinleri açık olsun ve bu ülkeye hizmet etsinler." ifadesini kullandı.

"Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz, ancak uyurken sesiz kalınır. O yüzden Gazze için, Filistin için sesimizi yükselteceğiz" diyen Bak, yarınların aydınlık olacağını, hep beraber bu ülke için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - "4 milyon kitabı çocuklarla buluşturduk" Van Valisi Ozan Balcı da Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güneş gibi parlayacağına inandığını dile getirerek, "Biz de Van'ı parlatacağız. Uyumlu bir birliktelikle, kardeşlik anlayışı içinde şehrin imarına, inşasına katlı sunuyoruz. Şehrimiz, devletimizin imkanlarıyla Türkiye'nin en zengin kitap varlığına sahip. 4 milyon kitabı çocuklarla buluşturduk. Okullara kütüphaneler kurduk. Hayata dair ne varsa o alanda adım atıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise ayağı yere sağlam basan entelektüel gençlerin yetişmesini istediklerini aktardı. Beşinci, "Gençliğiniz varsa aksiyonunuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı açarken bu gençlere çok önemli bir hedef verdi. Ayasofya'nın, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunu söylemişti. Şimdi Mescid-i Aksa'yı özgürlüğe kavuşturmaya hazır mısınız?" dedi.