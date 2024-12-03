Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı engelli sporcular, milli takıma seçilmek için raket sallıyor

        ORHAN SAĞLAM- Van'da beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan bedensel engelli Yusuf Meydan ve Yusuf Aktaş, milli formayı giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı engelli sporcular, milli takıma seçilmek için raket sallıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM- Van'da beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan bedensel engelli Yusuf Meydan ve Yusuf Aktaş, milli formayı giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimlerini sürdüren 13 yaşlarındaki Yusuf Meydan ve Yusuf Aktaş, kendilerini spora kazandıran beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde antrenman yaparak kendilerini geliştirdi.

        Yedinci sınıf öğrencisi Yusuf Meydan, Karabük'te yapılan Masa Tenisi Özel Bireyler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olurken, sekizinci sınıf öğrencisi Yusuf Aktaş ise üçüncülük elde etti.

        Okulun koridoruna kurulan masada antrenman yapan sporcular, başarılarına yenilerini eklemek ve milli takım forması giyebilmek için Tuşba ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Fabrikası'nda da haftanın 3 günü çalışıyor.

        - Yusuf Meydan: "Hedefim Avrupa şampiyonasına gitmek"

        Yusuf Meydan, AA muhabirine, geçen yıl başladığı masa tenisinde yeni başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

        Öğretmenlerinin desteğiyle masa tenise başladığını belirten Meydan, şunları kaydetti:

        "Masa tenisini seviyorum. Yeni madalyalar kazanmak için hırslandım. Öğretmenlerimle okulda antrenman yapıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün salonunda da çalışma yapıyorum. Her günüm masa tenisi oynamakla geçiyor. Hedefim önce milli takıma girmek, daha sonra da Avrupa şampiyonasına katılmak. Masa tenisi kulübüne yazıldım. Orada kendimi daha da geliştirmeye çalışıyorum. Ailem ve öğretmenlerimin desteğiyle buralara kadar geldim. Herkese çok teşekkür ediyorum."

        Yusuf Aktaş ise 3 yıl önce masa tenisine başladığını anlatarak, "Öğretmenlerimizle haftanın 3 günü antrenman yapıyoruz. Milli takıma girmek, Avrupa'daki şampiyonalara katılarak dereceler elde etmek için sıkı çalışıyoruz. Okuldaki arkadaşlarımız da bizi izleyip örnek alıyorlar." ifadelerini kullandı.

        - "Öğrencilerimiz daha fazla sosyalleşiyor, öz güvenleri artıyor"

        Beden eğitimi öğretmeni Hatip Bulut da iki sporcunun da geçen sene yapılan Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla döndüklerini hatırlattı.

        Öğrencileriyle gurur duyduğunu anlatan Bulut, şunları kaydetti:

        "Spora başlayan öğrencilerin bu sayede öz güvenlerinin de artığını gözlemledik. Diğer öğrenciler tarafından takdir edildiler. Şimdiki hedefimiz iki öğrencimizi Avrupa şampiyonalarına götürmek. Bunu da kulüp vasıtasıyla yapacağız. Öğrencilerimizi kulübe yönlendirdik, orada da antrenman yapıyorlar. Oradaki ortama da adapte oldular. Motivasyonlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Masa tenisiyle öğrencilerimiz daha fazla sosyalleşiyor, öz güvenleri artıyor."

        Beden eğitimi öğretmeni Okan Özyön de masa tenisi oynadıkları sırada öğrencilerin yeteneğini keşfettiklerini dile getirerek, "İkisinin de ilgisinin olduğunu gördük. Derece elde ettikten sonra okuldaki diğer özel gereksinimli öğrencilerin de masa tenisine ilgileri arttı. Bundan sonra diğer sporcularımızla yeni dereceler almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok

        Benzer Haberler

        Van'da aranan 165 şüpheli yakalandı
        Van'da aranan 165 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Van'da trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
        Van'da trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
        Van'da 112 Acil Sağlık ekipleri kışa hazır
        Van'da 112 Acil Sağlık ekipleri kışa hazır
        Van'da, Mısır Çarşısı'ndaki yangında 60 iş yeri zarar gördü
        Van'da, Mısır Çarşısı'ndaki yangında 60 iş yeri zarar gördü