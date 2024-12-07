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        Van'da 4 aylık hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Van'da immün yetmezliği (bağışıklık sistemi yetersizliği) tanısı konulan 4 aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:21
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        Van'da 4 aylık hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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        Van'da immün yetmezliği (bağışıklık sistemi yetersizliği) tanısı konulan 4 aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde immün yetmezliği tanısı konulan bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        4 aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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