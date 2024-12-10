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        Okulun tek öğrencisi Zilan, artık yalnız değil

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gevaş ilçesinde Doruklu mezrasındaki ilkokulda iki yıldır tek başına eğitim alan 8 yaşındaki Zilan Patır, bu yıl okula başlayan yeni arkadaşıyla eğitim hayatına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:27
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        Okulun tek öğrencisi Zilan, artık yalnız değil
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        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gevaş ilçesinde Doruklu mezrasındaki ilkokulda iki yıldır tek başına eğitim alan 8 yaşındaki Zilan Patır, bu yıl okula başlayan yeni arkadaşıyla eğitim hayatına devam ediyor.

        Gevaş ilçesine 80 kilometre mesafede bulunan Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasında yaşayan ilkokul öğrencisi Zilan, bölgede başka öğrenci olmadığı için okulda ikinci sınıfa kadar tek başına eğitim aldı.

        Okulda ücretli olarak görevlendirilen öğretmeni Cihat Yakut'un okuma yazma öğrettiği Zilan, bu yıl okula başlayan Barış Arvas ile aynı sınıfı paylaşıyor.

        Okula yeni başlayan arkadaşı sayesinde artık yalnız olmayan Zilan, bir arkadaşa kavuşmanın sevincini yaşıyor.

        Daha önce okulda arkadaşı olmadığı için teneffüslerde öğretmeniyle zaman geçiren Zilan, bu yıl okul bahçesinde arkadaşıyla oyunlar oynuyor.

        Okulun iki öğrencisi Zilan ve Barış, öğretmenlerinin soba yakarak ısıttığı derslikte eğitim almanın mutluluğunu bir arada yaşıyor.

        - "Okula artık yalnız gitmiyorum"

        Daldere Doruklu İlkokulu öğrencisi Patır, AA muhabirine, iki yıldır okula yalnız gittiği için sıkıldığını, arkadaşının gelmesiyle derslere daha istekle katıldığını söyledi.

        Öğretmen olmak istediğini belirten Patır, şunları kaydetti:

        "Okula artık yalnız gitmiyorum. Arkadaşımla güzel zaman geçiriyoruz. Teneffüslerde birlikte oyunlar oynuyoruz. Yeni başladığı için derslerinde yardımcı oluyorum, ödevlerini birlikte yapıyoruz. İkimiz de öğretmenimizi çok seviyoruz ve iyi anlaşıyoruz. Öğretmenimiz sabah bizi almaya geliyor. Ders işliyoruz, oyunlar oynuyoruz, keyifli vakit geçiyoruz. Öğretmenimiz sayesinde her şeyi öğrendim. Hayalim ana sınıfı öğretmeni olmak."

        Arvas ise "Okula yeni başladım. Arkadaşımla güzel zaman geçiriyoruz. Okumayı ve yazmayı öğrendim. Büyüdüğüm zaman bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." dedi.

        Öğretmen Yakut da zorlu bir coğrafyada iki öğrencisini geleceğe hazırladığını anlattı.

        7 yıldır ücretli öğretmenlik yaptığını belirten Yakut, "Mezrada yol ve telefon şebekesinin olmaması bizi mağdur ediyor. Mesleğe başladığım ilk zaman bırakmayı düşünüyordum çünkü her mevsimin ayrı bir zorluluğunun olduğunu gördüm. Çocukların yüzündeki eğitim sevgisini gördükten sonra mesleğe devam ettim. Şartlar zor olsa da üstesinden geliyoruz. Zilan artık tek kalmayacak, yeni arkadaşı okula başladı. İnşallah ikisinin de iyi yerlere geldiğini görmek nasip olur." ifadelerini kullandı.

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