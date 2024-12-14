Vanlı kick boksçu Saki, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Antrenörü Serkan Saki ise "25 yıldır bu sporu yapıyorum. Muhammed yaklaşık 5 yıldır yanımızda. Yeğenim ve aynı zamanda sporcum. Kick boksta Türkiye ikinciliği var. Profesyonel ligde şampiyonluğu var. Şimdi Arnavutluk'ta düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor." dedi.

"2019'dan beri kick boks yapıyorum. Bir hafta önce kick boks müsabakasına katıldım. Müsabakaya 100 sporcu katıldı. 71 kiloda rakibimi yenerek yurt dışı bileti almaya hak kazandım. 15 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Yarışmaya hazırlanıyorum."

Günde çift antrenman yaparak müsabakaya hazırlanan Saki, AA muhabirine, kick boksa iyi dereceler almak için sürekli çalıştığını söyledi. Gençlere hayallerinin peşinden koşmaları için tavsiyelerde bulunan Saki, şunları söyledi:

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