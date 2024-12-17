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        Van'da "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" sona erdi

        Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde ilki düzenlenen "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:26
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        Van'da "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" sona erdi
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        Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde ilki düzenlenen "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" sona erdi.

        İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında, Van YYÜ Spor Kompleksinde iki gün süren festival, renkli görüntülere sahne oldu.

        YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Yeşilay Van Şubesi Başkanı Zafer Şahin'in de ziyaret ettiği festivalde, stantları gezen, bağımlılıklarla ilgili görevlilerce bilgilendirilen gençler, çeşitli oyunlar oynadı.

        Yeşilay Van Şubesi Başkanı Şahin, gazetecilere, kentte önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Fuara, 2 bini aşkın gencin katıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Sağlıklı bir yaşam ve bağımsız bir gelecek için bir araya geldik. Gençlerimize ve toplumumuza sağlıklı, zararlı alışkanlıklardan uzak bir yaşam tarzını benimsetmeyi amaçlıyoruz. Festivalimizi, zararlı alışkanlıklara karşı mücadele ederken aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenledik. Burada, sigara, alkol ve madde bağımlılığı gibi sorunlarla mücadele ederken, spor, sanat, kültür ve eğlence ile hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatacağız. Yeşilay olarak, sağlıklı bir toplum için el birliğiyle daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize inanıyoruz. Etkinliğimizi güzel ve verimli şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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