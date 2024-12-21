Van YYÜ ile TÜGVA arasında iş birliği protokolü

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz tarafından imzalanan protokolle üniversite öğrencilerinin sosyal farkındalık geliştirme, disiplinler arası iş birliği imkanlarından yararlanmaları sağlanacak.

Üniversite öğrencilerinin akademik eğitimlerinin ötesinde farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmaları için hazırlanan iş birliği protokolü için rektörlükte imza töreni düzenlendi.

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