Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 3 hükümlü JASAT tarafından yakalandı

        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 3 hükümlü JASAT tarafından yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda "kasten öldürme"den 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. Edremit ilçesinde, "tasarlayarak öldürme" ile "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçlarından 36 yıl 11 ay 10 gün hüküm giyen ve 5 yıldır aranan T.A. Başkale ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. ise Erciş ilçesindeki operasyonlarla yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından kentteki cezaevlerine teslim edildi. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Van'da farklı suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı
        Kızı Rojin ile gezdiği yerlere gidip, sınıfındaki sırasına çiçek bıraktı
        Kızı Rojin ile gezdiği yerlere gidip, sınıfındaki sırasına çiçek bıraktı
        Telefonla konuşmak için tepeye tırmanmaktan kurtuldular
        Telefonla konuşmak için tepeye tırmanmaktan kurtuldular
        Van'da yeni yıl öncesi otellerin rezervasyonları, geçen yıla göre düştü
        Van'da yeni yıl öncesi otellerin rezervasyonları, geçen yıla göre düştü
        Van'da "Etüt Van Projesi" sürüyor
        Van'da "Etüt Van Projesi" sürüyor
        Van'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
        Van'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi