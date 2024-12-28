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        Van'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Van'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:20
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        Van'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Van'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 MGP 301 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hasar oluşan araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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