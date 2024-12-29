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        Sınırdaki karlı dağlarda dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyorlar

        MESUT VAROL - Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 800 rakımlı hudut karakolunda görevli birlikler, ağır kış koşullarına rağmen terör, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:11
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        Sınırdaki karlı dağlarda dondurucu soğukta vatan nöbeti tutuyorlar
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        MESUT VAROL - Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 800 rakımlı hudut karakolunda görevli birlikler, ağır kış koşullarına rağmen terör, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor.

        İran sınırında yer alan, kent merkezine 83 kilometre uzaklıktaki Güllük Hudut Karakolu'nda görevli askerler, zorlu iklim ve arazi şartlarında vatan nöbeti tutuyor.

        İki ülke sınırındaki 2 bin 800 rakımlı bölgede hem yasa dışı göç ve kaçakçılığı önlemeye çalışan hem de PKK'lı teröristlere karşı mücadele yürüten hudut birlikleri, sorumluluk bölgelerini 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü karlı dağlarda her türlü arazi ve hava şartlarına uygun kıyafetlerle görevlerini icra eden "hudut kartalları", yerli imkanlarla üretilen termal kameralarla gece gündüz sınırı gözetliyor.

        İnsansız hava araçları, gece görüş cihazları ve zorlu arazi şartında ilerleyebilme kabiliyetine sahip zırhlı araçlarla keşif, gözetleme ve devriye faaliyetini icra eden Mehmetçik, bölgenin güvenliğini sağlıyor.

        - "Düzensiz göçmenler, sınıra yaklaşmadan tespit edilmekte"

        Karakol komutanı, AA muhabirine, sarp dağlar, yalçın kayalar, derin vadi ve dere yataklarının bulunduğu bölgede görev yaparken kar ve dondurucu soğukla da mücadele ettiklerini söyledi.

        Bölgeye genellikle fazla kar yağdığını belirten karakol komutanı, "Hudut hattı, sıfır noktasından geriye doğru 25 katmanlı bir emniyet mimarisi ile korunmakta. 4 metre yüksekliğinde ve üzerinde tel engel bulunan modüler beton duvar hattı, elektro optik kuleler, termal ve PTZ kameralar, fotokapan özelliğine sahip 360 derece dönebilen kameralar, mini/mikro dronlar, insansız ve insanlı keşif uçakları, komando birlikleri, polis özel harekat timleri, jandarma unsurları, terör, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadelede etkin bir şekilde kullanılmakta." ifadelerini kullandı.

        Sınır hattında yerli imkanlarla üretilen yazılımlar ve sistemlerin kullanıldığı kulelerden etkin şekilde faydalanıldığına işaret eden karakol komutanı, şunları kaydetti:

        "Bu kulelerden önemlisi ASELSAN yapımı sınır fiziki güvenlik sistemi olan elektro optik kulelerdir. Üzerlerinde gündüz ve gece görüşüne sahip kameralar, gece keşif ve gözetlemeye imkan sağlayan termal kameralar, kara gözetleme radarı ve atış tespit sistemi bulunmakta. Hudut hattında bulunan insansız elektro optik kuleler, karakolda bulunan tek merkezden yönlendirilmekte. Hudut hattının gerisinde olası kaçışları engellemek, yavaşlatmak maksadıyla 4 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde kazılan hendekler bulunmakta. Düzensiz göçmenler, hudut hattında bulunan kulelerimiz, devriye timlerimiz, pusu timlerimiz, komando timlerimiz, gece, gündüz ve termal görüşe sahip dronlar ve emrimize verilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı, insanlı keşif uçağı vasıtasıyla hudut hattı derinliğinde, daha sınır hattına yaklaşmadan tespit edilmekte."

        - "Tüm zorlukların üstesinden gelmekteyiz"

        Tespit edilen düzensiz göçmenlere dronlarla Türkçe, Farsça ve Arapça, zırhlı devriye araçlarıyla da sesli ikazlar yaparak müdahale edildiğini vurgulayan karakol komutanı, "Türk milletinin gücünü ve desteğini sürekli arkamızda hissetmenin vermiş olduğu güçle ve 'hudut namustur' bilinciyle 7 gün 24 saat esasına göre hudutlarımızı korumaktayız. Görevimizin zorlukları var ama bizler burada yalnız değiliz. Devletimiz ve komutanlıklarımız sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelmekteyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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