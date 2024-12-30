Kaymakam Aydoğan, çığda hayatını kaybeden Kurt'un taziyesine katıldı

Aydoğan'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Eyyüp Babat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, AK Parti İlçe Başkanı Kutbettin Durmaz eşlik etti.

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