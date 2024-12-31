MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten yeni yıl mesajı
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güngöralp, mesajında, yeni yılın insanlara sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.
Türkiye'nin 2025'te de güçlenerek yoluna devam edeceğine inandığını belirten Güngöralp, şunları kaydetti:
"Türk milletinin gücünü ve güvenini arkasına alan Cumhur İttifakı ile tarihin tekerrürü ve tecellisi mutlak surette hayat bulacaktır. Ülkemiz ve Van'ımızın daha da kalkınacağından şüphemiz yoktur. Toplumsal huzuru, barışı ve refahı hedef alan tüm olumsuzlukları omuz omuza vererek birlikte geride bırakacağız. Yarın dünden daha güçlü olacağız."
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