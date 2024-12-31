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        Van'da sözleşmesi yenilenmeyen belediye personelinin açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı

        Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen personelin açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:40
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        Van'da sözleşmesi yenilenmeyen belediye personelinin açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı
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        Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen personelin açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı verildi.

        Avukat Cihat Demir, AA muhabirine, bazı belediye çalışanlarına 31 Aralık 2024 itibarıyla sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebliğ gittiğini söyledi.

        İpekyolu Belediyesinde "sözleşmeli aday memur" statüsünde görev yapan müvekkili S.İ'ye de tebliğ yapıldığını belirten Demir, bunun üzerine "işlemin iptali" ve "yürütmenin durdurulması" talebiyle Van 5. İdare Mahkemesine dava açtıklarını bildirdi.

        Mahkemenin müvekkilinin lehine karar verdiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

        "Sözleşmelerin yenilenmemesi, özellikle memur statüsüne geçmeye hak kazanacak personeller için iş güvencelerinin sona ermesi anlamını taşıyor. Bu nedenle kararın çalışanlar açısından telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli davalarımızı açtık. Van 5. İdare Mahkemesi, eğitmen kadrosunda bulunan ve sözleşmeli olarak görev yapan müvekkil açısından söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını belirterek bu kararı verdi."

        Demir, bu kararın sözleşmeli çalışanların haklarının korunması adına emsal olacağına işaret ederek, "İdarenin 7 gün içinde itiraz hakkı var. İtirazı inceleyecek merci de İstinaf Mahkemesi'dir. Temennimiz hiçbir sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshedilmemesi. Nihayetinde sözleşmeli personeller, aday memur statüsündedirler. Sözleşmelerinin yenilenmemesi durumunda aday memurluk statüsünü kaybedeler. Biz de bunları dava dilekçelerimizde özellikle belirttik. Mahkeme de böyle bir karar verdi. İdarenin bu kararı uygulayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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