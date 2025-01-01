Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

        Van'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Eymen" ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:32 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Eymen" ismi verildi.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2025 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Hüsna ve Muhammed Emin Özdemir çiftinin bebeğine Eymen ismi verildi.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, 2024 yılında olduğu gibi yeni yılda da sağlık hizmetlerinin devam ettiğini belirtti.

        Sağlık çalışanlarının yeni yıla işlerinin başında girdiğini ifade eden Sarıkaya, "Yeni doğan bebeklerle yeni yılımızı kutladık. İlimizde doğurganlık hızı yüksek olduğu için her sene yeni bebeklerimizle yeni yıla giriyoruz. Hastanemizde ilk doğan bebeğe bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyoruz. Ailesiyle beraber sağlıklı, huzurlu ve uzun yıllar geçirmesini diliyoruz." dedi.

        Yeni yıla mutlu girdiğini dile getiren baba Özdemir ise, "Bebek sahibi olmak isteyenlere Allah bu mutluluğu nasip etsin. Güzel bir duygu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Van'da yeni yılın ilk bebeği 'Eymen' oldu
        Van'da yeni yılın ilk bebeği 'Eymen' oldu
        İranlı turistler yeni yıla eğlenerek girdi
        İranlı turistler yeni yıla eğlenerek girdi
        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları yeni yıla eylem yaparak girdi
        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları yeni yıla eylem yaparak girdi
        Van'da polis ekiplerince uygulama yapıldı
        Van'da polis ekiplerince uygulama yapıldı
        Van'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
        Van'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
        Van'da sözleşmesi yenilenmeyen belediye personelinin açtığı davada "yürütme...
        Van'da sözleşmesi yenilenmeyen belediye personelinin açtığı davada "yürütme...