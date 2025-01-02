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        Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için yapılan konutlar teslim edildi

        Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valilik işbirliğinde yapılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:51
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        Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için yapılan konutlar teslim edildi
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        Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valilik işbirliğinde yapılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

        Kevenli Mahallesi'nde yapılan konutların anahtar teslim töreninde konuşan Van Valisi Ozan Balcı, devletin imkanlarını ihtiyaç sahipleri için kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Bugün hayırlı iş için bir araya geldik. Devlet olarak ihtiyaç sahibi herkesin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleri ve yerel imkanlarımızla yaptığımız 51 konutu, eşini kaybetmiş ihtiyaç sahibi kadınlarımıza teslim ettik. Bu eserin ihtiyaç sahibi kadınlar için yapılması talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Bakanlığımız ile emeği geçenlere teşekkür ederim. Her daire, yaklaşık 100 metrekare. Doğal gazlarını çektirdik. Evleri de gezdik, gayet güzel olmuş."

        Kentte bir aile ortamının olduğunu vurgulayan Balcı, "Burada herkes aile gibi yaşıyor. Bir sorun çıktığında hepimiz üzülüyor, dertleniyoruz. Sorunların giderilmesi için canla başla çalışıyoruz. İnsanların kazanının kaynaması, sobasının ısınması bizim için elzem. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için kullanıyoruz. İnsanların derdine derman olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Üç çocuk annesi Şehnaz Akdağ ise 6 yıl önce eşini kaybettiğini belirterek, "Kirada oturuyordum. Aylık 7 bin lira kira ödüyordum. Bize ev yapıldı. Anlatılmaz duygular içindeyiz. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Çok sevinçliyiz. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

        Hak sahibi kadınlarla sohbet eden ve anahtarlarını teslim eden Balcı, daireleri dolaşarak incelemelerde bulundu.

        Törene, Vali Yardımcıları Önder Koç ve Musa Göktaş, İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve kadınlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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