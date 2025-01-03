Van'da emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Van'ın Erciş ilçesinde meslekte 46 yılını dolduran ve emekliliğe ayrılan 65 yaşındaki sınıf öğretmeni Mehmet Şirin Aliş için veda etkinliği düzenlendi.

İbn-i Sina İlkokulu'nda görev yapan Aliş'e, okul idaresi ve öğrenciler sürpriz yapmak istedi. Okulda verdiği son dersin ardından koridor ve merdivenlerde meşaleler yakan öğretmen ve öğrenciler, alkışlar eşliğinde karşıladıkları Aliş'e çiçek verdi.

Öğretmenlerini uğurlayan öğrenciler "sizi unutmayacağız" diye tezahürat yaptı.

Duygulu anlar yaşayan Aliş, görev süresi boyunca Erciş'te birçok öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Aliş, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hiçbir meslek öğretmenlik gibi değil. Geleceğimizin teminatı çocuklardır. Onlarla gurur duyuyorum. Bu kutsal meslekten ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Bir yandan da sevinçliyim çünkü çok güzel vatan evlatları yetiştirdik. Meslektaşlarım ve öğretmenler çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben herkese hakkımı helal ettim onlar da beni helal etsinler. Öğretmenlerimize yaşamlarında huzurlu ve mutlu yıllar diliyorum. Hayırlı bir emeklilik diliyorum. Ne mutlu bana ki böyle bir törenle uğurlanıyorum. Tekrar hayata gelsem yine öğretmen olup geleceğin teminatı olan çocuklarımıza öğretmenlik yapardım."