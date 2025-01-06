Van'da "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 30 Aralık-5 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
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