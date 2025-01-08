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        Van'da çocuklar plastik bidonlarla kayarak eğlendi

        Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından plastik bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:16
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        Van'da çocuklar plastik bidonlarla kayarak eğlendi
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        Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından plastik bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        İkizçalı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, yanlarına aldıkları plastik bidonlarla çıktıkları tepelik alandan kaydı.

        Zaman zaman düşen, birbirlerine tutunarak kaymaya çalışan çocukların yaşadığı eğlenceli anlar, görenleri gülümsetti.

        Çocuklardan Ebabil Aras, kar yağmasının ardından plastik bidonlarla kaydıklarını söyledi.

        Bidonları evden getirdiklerini anlatan Aras, "Arkadaşlarımızla çok keyifli anlar yaşıyoruz. Tek zorluğumuz bidonlarla tekrar tepeye çıkmak ama aşağı doğru kayınca bunu unutuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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