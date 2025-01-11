Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Adilcevaz
Hakemler:Caner Çıldır, Sema Sert Kayıkçı
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Alexis, Nikola Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet (Alparslan Koç, Burak Mert, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Gjorgi Gjorgiev, Kadir Bircan)
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Onur Günaydı, İsmail Koçak, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya)
Setler: 16-25, 21-25, 25-23, 25-23, 6-15
Süre: 141 dakika
BİTLİS
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