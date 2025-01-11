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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:51
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Adilcevaz

        Hakemler:Caner Çıldır, Sema Sert Kayıkçı

        TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Alexis, Nikola Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet (Alparslan Koç, Burak Mert, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Gjorgi Gjorgiev, Kadir Bircan)

        On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Onur Günaydı, İsmail Koçak, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya)

        Setler: 16-25, 21-25, 25-23, 25-23, 6-15

        Süre: 141 dakika

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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