Öğretmenler ikna çalışmasıyla Şehriban ve Zilan'ı yeniden eğitime kazandırdı

NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Saray ilçesinde okula gitmeyen 7. sınıf öğrencileri Şehriban ve Zilan Çelebi'yi evlerinde ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Umut Bartın ve öğretmenler, 2 öğrenciyi de ikna ederek eğitimlerine devam etmelerini sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, çeşitli nedenlerle okula gitmeyen öğrencilerin okula kazandırılmaları amacıyla çalışma başlatıldı.

Tüm ilçelerde öğretmenlerin gönüllü olarak destek verdiği çalışma kapsamında, "devamsız" oldukları tespit edilen öğrencileri evlerinde ziyaret eden eğitim neferleri, birçok öğrenciyi ikna ederek yeniden okula gitmelerine öncülük etti.

Bu kapsamda Saray ilçesine bağlı Örenburç Mahallesi'ne giden Bartın ve beraberindeki öğretmenler, okula gitmeyen Şehriban ve Zilan Çelebi'nin evine konuk oldu.

Kuzen olan öğrencilerin aileleriyle görüşen ve devamsızlık yapmalarının nedenlerini soran öğretmenler, yaptıkları görüşme sonucu ikisinin de okula dönmelerini sağladı.

Örenburç Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, uyum sorunu yaşamamaları ve birbirlerine destek olmaları için aynı sınıfa alındı.

- "Tekrar okula başladım, mutluyum"

Öğrencilerden Zilan Çelebi, AA muhabirine, okula gitmediği için öğretmenlerinin ailesini ziyaret ettiğini söyledi.

Okula devam etmesi için öğretmenlerin kendisiyle görüştüğünü anlatan Çelebi, "Benimle konuştular ve ilgilendiler. Tekrar okula başladım, mutluyum. Eğitimimi tamamlayarak savcı olmak istiyorum." dedi.

Polis olmak istediğini belirten Şehriban Çelebi ise öğretmenlerinin çabası sonucu okula geldiğini ve tekrar arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Zilan'ın babası Kerem Çelebi de kızının okula dönmesine sevindiğini aktararak, "Kızım okula gitmiyordu, neden gitmediğini ben de anlamadım. Kızım için geldiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kızımla konuşarak ikna ettiniz ve tekrar okula döndü. Çok mutluyum. Valimize, Kaymakamımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehriban'ın babası Rıdvan Çelebi de "Kızımın neden gitmediğini anlamadım. Her gün 'Neden okula gitmiyorsun?' diye soruyordum fakat bahaneler üretiyordu. Müdür bey bizi ziyaret etti. Kızımı okula kazandırdı, çok mutlu oldum. Kızım yeter ki okusun, başka bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.