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        Öğretmenler ikna çalışmasıyla Şehriban ve Zilan'ı yeniden eğitime kazandırdı

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Saray ilçesinde okula gitmeyen 7. sınıf öğrencileri Şehriban ve Zilan Çelebi'yi evlerinde ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Umut Bartın ve öğretmenler, 2 öğrenciyi de ikna ederek eğitimlerine devam etmelerini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:20
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        Öğretmenler ikna çalışmasıyla Şehriban ve Zilan'ı yeniden eğitime kazandırdı
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Saray ilçesinde okula gitmeyen 7. sınıf öğrencileri Şehriban ve Zilan Çelebi'yi evlerinde ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Umut Bartın ve öğretmenler, 2 öğrenciyi de ikna ederek eğitimlerine devam etmelerini sağladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, çeşitli nedenlerle okula gitmeyen öğrencilerin okula kazandırılmaları amacıyla çalışma başlatıldı.

        Tüm ilçelerde öğretmenlerin gönüllü olarak destek verdiği çalışma kapsamında, "devamsız" oldukları tespit edilen öğrencileri evlerinde ziyaret eden eğitim neferleri, birçok öğrenciyi ikna ederek yeniden okula gitmelerine öncülük etti.

        Bu kapsamda Saray ilçesine bağlı Örenburç Mahallesi'ne giden Bartın ve beraberindeki öğretmenler, okula gitmeyen Şehriban ve Zilan Çelebi'nin evine konuk oldu.

        Kuzen olan öğrencilerin aileleriyle görüşen ve devamsızlık yapmalarının nedenlerini soran öğretmenler, yaptıkları görüşme sonucu ikisinin de okula dönmelerini sağladı.

        Örenburç Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, uyum sorunu yaşamamaları ve birbirlerine destek olmaları için aynı sınıfa alındı.

        - "Tekrar okula başladım, mutluyum"

        Öğrencilerden Zilan Çelebi, AA muhabirine, okula gitmediği için öğretmenlerinin ailesini ziyaret ettiğini söyledi.

        Okula devam etmesi için öğretmenlerin kendisiyle görüştüğünü anlatan Çelebi, "Benimle konuştular ve ilgilendiler. Tekrar okula başladım, mutluyum. Eğitimimi tamamlayarak savcı olmak istiyorum." dedi.

        Polis olmak istediğini belirten Şehriban Çelebi ise öğretmenlerinin çabası sonucu okula geldiğini ve tekrar arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Zilan'ın babası Kerem Çelebi de kızının okula dönmesine sevindiğini aktararak, "Kızım okula gitmiyordu, neden gitmediğini ben de anlamadım. Kızım için geldiniz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kızımla konuşarak ikna ettiniz ve tekrar okula döndü. Çok mutluyum. Valimize, Kaymakamımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Şehriban'ın babası Rıdvan Çelebi de "Kızımın neden gitmediğini anlamadım. Her gün 'Neden okula gitmiyorsun?' diye soruyordum fakat bahaneler üretiyordu. Müdür bey bizi ziyaret etti. Kızımı okula kazandırdı, çok mutlu oldum. Kızım yeter ki okusun, başka bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Ekiplerimiz tek tek aileleri ziyaret etti"

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çeşitli sebeplerle okula devam etmeyen öğrencilere ve ailelerine ulaştığını söyledi.

        Müdürlükleri bünyesinde ekipler kurduklarını belirten Aras, şunları kaydetti:

        "Devamsızlıkların maddi yetersizliklerden ve ulaşım sorunlarından dolayı olduğunu fark ettik. Ekiplerimiz öğrencileri takibe aldı, tek tek aileleri ziyaret etti. Okula devam etmeme sebepleri öğrenildi, gerekli çözümler oluşturuldu ve öğrencilerimizin eğitimle tekrar buluşması sağlandı. Bazı öğrencilerimizin de il dışında olduğunu tespit ettik. Hangi şehirde yaşadığını öğrendik ve gerekli yazışmalarla öğrencilerin yaşadıkları şehirde okullarına devam ettirilmesi konusunda gereğinin yapılmasını rica ettik. Böylece birçok öğrencimizin okula devamını sağladık."

        - "Kalan öğrencilerimizi de okula kazandıracağız"

        Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Umut Bartın ise devamsızlık yapan tüm öğrencilere ulaşıncaya kadar çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

        Zilan ve Şehriban'ı eğitime kazandırdıklarını anlatan Bartın, "Velilerin okula gönderme talebine rağmen öğrencilerimiz gelmek istemiyordu. Biz de öğrencilerimizle görüşerek okula gelmelerini sağladık. Bundan sonra da devamsız öğrencilerimizi okula kazandırmak için ziyaretlerimize devam edeceğiz. Şu ana kadar 178 öğrencimizi okula kazandırdık, 8 öğrencimiz kaldı. Onları da inşallah eğitime kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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