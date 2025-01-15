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        Van'da "2. Bağımlılıkla Mücadelede Etkileşim Sempozyumu" başladı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "2. Bağımlılıkla Mücadelede Etkileşim Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:17
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        Van'da "2. Bağımlılıkla Mücadelede Etkileşim Sempozyumu" başladı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "2. Bağımlılıkla Mücadelede Etkileşim Sempozyumu" başladı.

        Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılış programında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Sempozyumun iki gün süreceğini ifade eden Görmez, sempozyumda yapılacak konuşmaların ve sunumların faydalı olmasını diledi.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ise sempozyumda, "davranışsal bağımlılık", "dijital bağımlılık", "madde bağımlılığı" gibi birçok alanlarda çalışmaların paylaşılacağını bildirerek, "Bakanlıklarımız, il müdürlükleri ve STK'ler bu konuda ciddi anlamda çalışmalar yürütülmektedir. Bizler de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, psikolojik danışmanlarla, okul müdürleri ve öğretmenlerimizle okullardaki tüm öğrencilerimize ve velililere yönelik çalışmalar yapmaktayız." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bayram Oran da sağlıklı aileler yetiştirmek için yapılan sempozyumun çalışmalara katkı sağlayacağını ifade etti.

        İki gün sürecek programa Van Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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