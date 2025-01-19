Van'da balıkçılar kışın dondurucu soğuğunda av mesaisinde

ORHAN SAĞLAM - Van Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayanlar, kışın dondurucu soğuğa rağmen avcılık faaliyetlerine devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü Van'da teknelerinde hazırlıklarını yapan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek gölün mavi sularına açılıyor.

Sabah erken saatlerde göle açılan balıkçılar, zorlu hava koşullarına rağmen ekmek mücadelelerini sürdürüyor.

Bir gün önce göle serdikleri ağları çeken balıkçılar, avladıkları balıkları satarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, AA muhabirine, Van'da balıkçılığın kış mevsiminde zorlu şartlar altında sürdürüldüğünü belirtti.

Sabahın erken saatlerinde balıkçıların Van Gölü'ne açıldığını ifade eden Demir, "Balıkçılar soğuk havaya rağmen göle ağlarını atar, ertesi gün yine göle açılarak serdikleri ağlarını toplar. Ağların serilmesi ve toplanması yaklaşık 8 saat sürüyor. Avlanma yasağı dönemlerinde yapılan çalışmaların verimini alıyoruz. 25 yıl önce inci kefalinin boyu 17-18 santimetre civarındaydı. Şu an yapılan incelemelerde ise boylarının 22-23 santimetre olduğunu gördük." diye konuştu.

Kentte 82 teknede balıkçılık yapıldığı bilgisini veren Demir, şunları kaydetti:

"Av sezonlarında ve avlanmanın yasak olduğu dönemlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Balıkçılar göle açılmadan önce hem hava durumunu takip ediyor hem de Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerinin uyarılarını dikkate alıyor. Ekipler, rüzgar ve sisli havalarda balıkçıların göle açılmasına izin vermiyor. Van Gölü'nde inci kefalinin yaklaşık 8 bin ton avcılığı var. Bu da ilimizin ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Balıkçılıkla çok sayıda kişi geçimini sağlıyor."