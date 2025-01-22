TKDK hibe desteğiyle işletmelerin modernizasyonunu sağlıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD 3 programı kapsamında verdiği hibe desteğiyle Hakkari'deki süt işleme tesisinin modernizasyonunu sağlayacak.

TKDK Van İl Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, IPARD III 1. Başvuru Çağrı Dönemi'nde yapılan başvuru sonrası TKDK ile sözleşme imzalayan işletmenin tesis içinde kullandığı birçok makinenin modernize edilmesi desteklenecek.

Hakkari'de bulunan önemli süt ve süt ürünleri işleme tesisinde yüzde 50 hibe destekli 30 milyon liralık projeyle istihdama da katkı sunulması hedefleniyor.

Firma yetkilisi Necip Baskın, tesisin 1995'te Özelleştirme İdaresi'nden alındığını söyledi.

Tüm zorluklara rağmen o günden bu yana tesiste üretimin devam ettiğini belirten Baskın, "TKDK aracılığıyla yüzde 50 hibe destekli projemiz ilimiz ve sektörümüz adına çok önemlidir. IPARD hibelerinin çok detaylı ve geniş kapsamlı olması sebebiyle yatırım yapmak isteyenlerin, Hakkari TKDK İrtibat Ofisi'ne başvurmalarını tavsiye ederim. Süreç içerisinde emeği geçen TKDK Van İl Koordinatörlüğüne ve irtibat ofisi personeline teşekkür ederim." diye konuştu.