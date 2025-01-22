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        En düşük sıcaklık Van'da ölçüldü; Zernek Baraj Gölü dondu

        VAN'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:30
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        En düşük sıcaklık Van'da ölçüldü; Zernek Baraj Gölü dondu
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        VAN'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Kafes balıkçılığı da yapılan göldeki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetrelik buz kütleleri arasında kaldı. 21 Ocak'taki en düşük sıcaklık ise eksi 26 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.

        Van ve çevresinde pazar günü etkili olan kar yağışı sonrası 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Mahalle ve mezra yollarından 209'u ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açılırken, bölgede kar yağışı sonrası ise dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Gürpınar ilçesindeki 105 milyon metreküp su kapasiteli Zernek Baraj Gölü, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle tamamen dondu. Kafes balıkçılığı da yapılan göldeki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütleleri arasında kaldı. 21 Ocak'taki en düşük hava sıcaklığı ise eksi 26 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.

        BARAJDAKİ BUZLAR, ŞUBAT AYINDA ANCAK ÇÖZÜLÜR

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) Su Ürünleri Mühendisi Nihat Yılmaz, tamamı buzla kaplanan Zernek Baraj Gölü'nde yılın 8 ayı alabalık üretimi yapıldığını söyledi. Yılmaz, "Baraj gölü şu an tamamen donduğu için balık kafesleri ve kafeslerin içindeki balıklar 2-3 ay boyunca buz tabakaları altında kalıyor. Buzların çözülmesiyle bu balıklar yapılan yemleme çalışmasıyla muhafaza ediliyor. Burada 5 tesis var, yıllık yaklaşık 2 bin ton civarı alabalık üretimi yapılmakta. Bu barajda 10 personel istihdam ediliyor. Buranın doğa şartları gerçekten çok zor. Geceleri bu bölgedeki hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 20-25 dereceyi görürken, gündüzleri de eksi 10'a kadar düşüyor. Barajdaki buzlar ise şubat ayında ancak çözülür. Geçen yıl tamamen donmamıştı, bu yıl tamamen dondu" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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