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        Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde akşam poliklinik hizmeti başladı

        Van'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:40
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        Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde akşam poliklinik hizmeti başladı
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        Van'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde mesai dışı poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

        Merkezin Başhekimi Doktor Mehmet Aktaş, gazetecilere, hafta içi her gün 16:00 ile 22:00 saatleri arasında 14 poliklinikte hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

        Hizmetten yararlanmak isteyenlerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi ya da 182'yi arayarak randevu alabileceğini belirten Aktaş, "Merkezimize yapılan 40'a yakın diş hekimi atamasıyla vardiyalı poliklinik sistemine geçtik. Vardiyalı polikliniklerimiz akşam da hizmet vermekte. Bu polikliniklerde kanal tedavisi, dolgu, diş taşı temizliği ve protez gibi işlemler yapılmakta." dedi.

        Randevu saatlerine dikkat etmeleri konusunda hastaları uyaran Aktaş, şunları kaydetti:

        "Randevusuz, diş temizliği, dolgu gibi hizmetler veremiyoruz. İşlemlerimizin büyük bir bölümü girişimsel olduğundan hastalarımıza anestezi uyguluyoruz ve uyuşma sürecini bekliyoruz. Bu durum zaman aldığı için hastalarımızın randevu saatine riayet etmeleri bizim için önemli. Vatandaşlarımız, randevu oluşturarak gelirlerse onlara daha kaliteli hizmet vereceğimize inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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