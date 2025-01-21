Van'da kardan kapanan 209 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 255 yerleşim yerinden 209'unun yolu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kırsal bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 209 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Ekipler, kapalı olan 46 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapan ekipler, kara saplanan bazı araçları halat yardımıyla çıkardı.