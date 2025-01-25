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        AK Parti Van İl Başkanlığına Abdulahat Arvas seçildi

        AK Parti Van İl Başkanlığına Abdulahat Arvas seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:53
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        AK Parti Van İl Başkanlığına Abdulahat Arvas seçildi
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        AK Parti Van İl Başkanlığına Abdulahat Arvas seçildi.

        Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Tek listeyle girilen kongrede il başkanı seçilen Arvas, kongreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        AK Parti döneminde devrim niteliğinde yeniliklerin yapıldığını dile getiren Arvas, şunları kaydetti:

        "AK Parti'mizin bölge ve memleketimiz için ne kadar çok önemli olduğunu biliyoruz. Partimiz 2002'de başa geldiğinde bölgedeki zulümleri bitirdi, haksızlıkları yok etti. Daha önce bölgemiz kendi dilinde konuşamıyordu. Bu sorunlar ortadan kalktı. 23 yıldır tek başına iktidarlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve erdemli yönetimi sayesinde devam ediyor. Yatırımlar yapıldı. Devrimler gerçekleştirildi. Bu hizmetlerin devamı için biz de elimizden geleni yapacağız. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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