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        Konservatuvar öğrencisi Vanlı berber, müşterilerini türküler eşliğinde tıraş ediyor

        Van'ın Erciş ilçesinde berberlik yapan konservatuvar öğrencisi Yunus Karadağ, müşterilerini canlı müzik eşliğinde tıraş ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:38
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        Konservatuvar öğrencisi Vanlı berber, müşterilerini türküler eşliğinde tıraş ediyor
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        Van'ın Erciş ilçesinde berberlik yapan konservatuvar öğrencisi Yunus Karadağ, müşterilerini canlı müzik eşliğinde tıraş ediyor.

        Dalan Caddesi'nde berber dükkanı işleten Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üçüncü sınıf öğrencisi Karadağ, müzik tutkusunu iş yerine de taşıdı.

        Haftada üç gün müzisyen arkadaşlarıyla keman, bağlama ve gitar eşliğinde türkü söyleyerek müşterilerini ağırlayan Karadağ, tıraş olan ve sıra bekleyenlere canlı müzik hizmeti sunuyor.

        Müşterilerinin de zaman zaman söylenen türkülere eşlik etmesi, renkli görüntüler oluşturuyor.

        Karadağ, AA muhabirine, mesleğini eğlenceli hale getirmek ve daha çok müşteri çekmek için canlı müzik hizmeti verdiğini söyledi.

        İnsanları türküler eşliğinde tıraş ettiğini anlatan Karadağ, "İş yerimde canlı müzik veriyorum. İşimi bu şekilde eğlenceli hale getiriyorum. Sıra bekleyen müşterilerim sıkılmıyor. Hep beraber eğlenceli vakit geçiriyoruz. Müzik eşliğinde tıraş olmak isteyenler, iş yerime daha çok geliyor. Onlar da türkülere eşlik ediyor." dedi.

        Müzisyen arkadaşı Taha Yaşar ise "Arkadaşımın iş yerinde beraber müzik yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Beraber türkü söyleyerek stres atıyoruz. Değişiklik oluyor. Müşterilerin de hoşuna gidiyor." ifadelerini kullandı.

        Tıraş olmak için gelen Akif Alioğlu da "Burada hem şarkı dinliyoruz hem de tıraş oluyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Bizim için terapi gibi oluyor. Bazen sadece müzik dinlemek için geliyorum." diye konuştu.

        Serhat Kaya da tıraş olmak için geldiği dükkanda sıra beklerken sıkılmadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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