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        Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı

        Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:13
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        Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı
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        Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi anıldı.

        Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketinin 5. yılı dolayısıyla Çatak ilçesinde anma programı düzenlendi.

        Çığda hayatını kaybeden güvenlik korucuları için Alacayer Mahallesi Çemik mezrasında yapılan şehitliğe giden Kaymakam Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Amir Vekili Oğuzhan Güzelişler, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur ve güvenlik korucularının yakınları, hayatını kaybedenler için dua etti.

        Kaymakam Kılıç ve beraberindekiler, daha sonra şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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